Manchester City İlkay Gündoğan'ın adını sahasına verdi

Manchester City'den yapılan açıklamaya göre, forma giydiği 7 yıl boyunca takıma sağladığı katkıların anısına antrenman sahalarından birine Türk asıllı Alman futbolcunun adı verildi.

Manchester ekibi ayrıca Gündoğan'ın geçen sezon Aston Villa'ya attığı gole ithafen heykeltıraş Mark Kennedy tarafından hazırlanan mozaiği de antrenman sahasına yerleştirdi.



İlkay Gündoğan, Manchester City kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra 5 Premier Lig, 4 Lig Kupası, 2 de Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İlkay Gündoğan'a hizmetleri ve katkıları için teşekkür etti.



İlkay Gündoğan sezon başında İspanya'nın Barcelona takımına transfer olmuştu.