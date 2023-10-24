Trabzonspor'dan Avcı yönetiminde iç saha başarısı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 48 iç saha maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 galibiyet alan Karadeniz ekibi, sadece 4 kez mağlup oldu, 13 defa da sahadan eşitlikle ayrıldı.



Trabzonspor, Avcı yönetiminde 48 iç saha maçında 106 puan toplayarak 2,20 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.



SEZONLARA GÖRE İÇ SAHA MAÇLARI



Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunda iç sahada 16 lig maçında 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.



Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonundaki 19 lig mücadelesinde ise hiç kaybetmedi. Karadeniz ekibi, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda kendi evindeki 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.



Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda da 12 lig maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.



Bordo-mavili ekip, bu sezon ise Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.



DÖRT MAĞLUBİYET YAŞANDI



Trabzonspor, Avcı yönetiminde iç sahada 3 yenilgisini 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Alanyaspor'a karşı 3-1'lik sonuçlarla yaşadı.



8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra 36 maçta 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, ligin son sırasındaki rakibi Hangi Kredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olarak 726 gün sonra sahasında kaybetmişti. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı görevini bırakmıştı.



İÇ SAHA MAÇLARINDAKİ PUANLARLA LİGE TUTUNDU



Trabzonspor, bu sezon iç saha maçlarındaki puanlarla lige tutundu.



Bordo-mavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.



Ligde 15 puanla 5. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 12 puanı iç sahada, 3 puanı ise deplasmanda elde etti.

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