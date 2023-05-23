Manchester City-İnter (Şampiyonlar Ligi final) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, bu yıl İngiltere'nin dev ekibi Manchester City ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı İtalyan ekip İnter arasında oynanacak. Kritik karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CİTY-İNTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Dev mücadele saat 22.00'de oynanacak ve TV8 ile Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
MÜCADELEYİ POLONYALI HAKEM YÖNETECEK
Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.
Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.