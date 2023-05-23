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Manchester City-İnter (Şampiyonlar Ligi final) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında İtalya ekibi İnter ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-İnter (Şampiyonlar Ligi final) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

final maçı, bu yıl İngiltere'nin dev ekibi ve milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da yer aldığı İtalyan ekip arasında oynanacak. Kritik karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester City-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY-İNTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin Manchester City takımı ile İtalyan ekibi Inter arasındaki maç, 10 Haziran Cumartesi günü 'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Dev mücadele saat 22.00'de oynanacak ve TV8 ile Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City-İnter (Şampiyonlar Ligi final) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

MÜCADELEYİ POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak, 2022 FIFA Dünya Kupası finali sonrası Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde de düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

Tomasz Kwiatowski video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Rumen Istvan Kovacs olacak.

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