Premier Lig'in 27. haftasında Manchester City, zorlu rakibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Ligde 59 puanla 2. sırada yer alan Manchester City, ligde kötü günler geçiren ve 26 maçta 44 puan toplayan Manchester United'ı ağırlayacak. Manchester City mücadeleye kazanıp, rakibi Liverpool'la zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Manchester City-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?



MANCHESTER CİTY-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Manchester City-Manchester United derbi maçı 3 Mart Pazar günü saat 18.30’da başlayacak.



Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.



MUHTEMEL 11'LER



Manchester Cıty: Ederson, Walker, Stones, Dias, Ake, Foden, Silva, De Bruyne, Rodri, Doku, Haaland



Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Evans, Lindelöf, Antony, Casemiro, Fernandes, Mainoo, Garnacho, Rashford