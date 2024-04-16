Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarında heyecan dorukta. İspanya’da oynanan ilk karşılaşmada Manchester City ile berabere kalan Real Madrid, deplasmanda rakibini mağlup ederek yarı finale çıkmak istiyor. Öte yandan Real Madrid-Manchester City eşleşmesinin galibi, Arsenal-Bayern Münih karşılaşmasının galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. İşte, Manchester City-Real Madrid maçı hakkında bilgiler...



MANCHESTER CİTY-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, Real Madrid’i konuk edecek.



Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele 17 Nisan Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.



Mücadele Exxen platformundan naklen yayınlanacak.



REAL MADRİD’İN KAMP KADROSU



Real Madrid’in kamp kadrosu belli oldu. İşte, Real Madrid’in listesinde yer alan oyuncular;



Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Militao, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Ceballos, Arda Güler, Vini Jr., Rodrygo, Joselu, Brahim.