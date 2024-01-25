Manchester City, River Plate'ten Claudio Echeverri'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Arjantin'in River Plate takımından Claudio Echeverri'yi transfer etti.



Manchester City Kulübü, 18 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



Genç futbolcunun gelecek yıl ocak ayına kadar River Plate'te forma giymeye devam edeceği belirtildi.



İngiltere basınında Manchester City'nin bu transfer için 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.



Echeverri, altyapısından yetiştiği River Plate'in A takımının 6 lig maçında görev aldı.



Arjantin'in 4'üncü olduğu 2023 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Echeverri, takım kaptanlığı yaptığı turnuvayı 5 golle tamamlamıştı.



We are pleased to announce we have completed the signing of Claudio Echeverri from River Plate ✍️



Claudio has signed a contract until June 2028 but will remain at River before moving to the Etihad Stadium in January next year.



More info ⤵️ — Manchester City (@ManCity) January 25, 2024