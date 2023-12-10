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Manchester City'de kötü gidişat sona erdi

Manchester City, Premier Lig'de 4 haftalık galibiyet hasretine Luton Town karşısında son verdi.

Manchester City'de kötü gidişat sona erdi

'de 13. haftada , Luton Town'a konuk oldu.

Son 4 lig maçında galibiyet alamayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3 dakikada geri dönüş yaptı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Luton Town, 45+2'de Adebayo'nun golüyle öne geçerken, ikinci yarıda 62 ve 65. dakikalarda Bernardo Silva ile Jack Grealish'in golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Manchester ekibi bu sonuçla birlikte puanını 33'e çıkartarak 4. sıraya yükseldi.

HAALAND KADRODA YER ALMADI

Öte yandan City'nin golcü yıldızı Erling Haaland ayağındaki stres tepkimesinden dolayı kadroya alınmadı.  

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