Manchester derbisi City'nin

Premier Lig’in 10. haftasında Manchester United ile Manchester City, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. City, müsabakanın 26. dakikasında Erling Haaland'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı.

İkinci yarının başında 49. dakikada Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Müsabakanın 80. dakikasında Philip Foden ile bir gol daha atan Manchester City, derbiden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla City, puanını 24'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı. Bu sezon ligdeki 5. yenilgisini alan United ise 15 puanla 8. sırada kaldı. Manchester City gelecek hafta Bournemouth'u konuk edecek. Manchester United ise deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.



HAALAND BU SEZONKİ GOL SAYISINI 11’E ÇIKARDI



Manchester City'de Norveçli futbolcu Erling Haaland derbiyi de boş geçmedi. Haaland, United karşısında attığı 2 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. 23 yaşındaki futbolcu, Premier Lig’de gol krallığında yarışında zirvede yer alıyor.