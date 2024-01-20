Manchester United çareyi yapay zekada arıyor

Manchester United erkek, kadın ve akademi takımlarını desteklemek için Manchester Metropolitan Üniversitesi'nin Spor Enstitüsü ile birlikte yapay zeka odaklı bir takım uzun ve kısa vadeli projeler üzerinde çalışacak.



Maçlar sırasında toplanan verilerle çalışan yapay zeka sistemi, kulübün antrenör kadrosuna yardımcı olmak için nerede iyileştirmeler yapılabileceğini analiz edecek.



Programın Nisan ayında başlaması planlanıyor ancak ortaklık, Jim Ratcliffe'nin kulübe yaptığı yatırımdan öncesine dayanıyor.



Fransız kulübü Nice'in sahibi Ratcliffe ile yakın işbirliği içinde çalışan Ineos'un spor direktörü Dave Brailsford, nerede iyileştirmeler yapılabileceğini değerlendirmek için Manchester United'ın futbol faaliyetlerini denetliyor.

HEDEF SAKATLIKLARI ÖNLEMEK



The Telegraph, üniversitede özel bir doktora programının kadın futbolunda ön çapraz bağ sakatlıklarının önlenmesini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağını bildirdi.



United Futbol Direktörü John Murtough, "Futbol performansında yenilik ve ilerlemenin ön saflarında yer almak için sürekli gayret ediyoruz ve bu girişim de çabalarımızı pekiştirecek." dedi.



Manchester United'ın erkekleri Premier Lig sıralamasında 7. sırada yer alırken, kulübün kadın takımı bu hafta sonu devam edecek WSL'de 4. sırada yer alıyor.



Ineos başkanı Ratcliffe'nin kulüpteki azınlık hissesini almasını sağlayacak yatırımının 13 Şubat'ta sonuçlanması bekleniyor.