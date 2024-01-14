Manchester United ile Tottenham düellosunda kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United sahasında Tottenham'ı konuk etti.
Kırmızı Şeytanlar 3. dakikada Rasmus Höjlund'un golüyle 1-0 öne geçti 19. dakikada ise konuk ekip Richarlison'un golüyle eşitliği sağladı.
40. dakikada Marcus Rashford tekrar Manchester ekibini öne geçirirken, ikinci yarının başlarında Bentancur sahneye çıkarak maç sonucunu da belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester United 31 puanla 9. sıaya gerilerken, Tottenham ise 39 puanla 5. sırada yer aldı.
SON 8 MAÇTA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Erik ten Hag'ın öğrencileri Premier Lig'de çıktığı son 8 maçta 4 mağlubiyet 2 beraberlik 2 galibiyet aldı.
İLK YARISINI ÖNDE KAPATTIĞI HİÇBİR LİG MAÇINI KAYBETMEDİ
Ayrıca Manchester United ilk yarısını önde kapattığı hiçbir Premier Lig iç saha maçını kaybetmedi 316 maç, 292 galibiyet, 24 beraberlik, 0 mağlubiyet.
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