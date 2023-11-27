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Manchester United, İstanbul'a 7 eksikle geliyor

Manchester United, Galatasaray ile çarşamba günü oynayakları maçın kadrosunu açıkladı.

Manchester United, İstanbul'a 7 eksikle geliyor

UEFA 'nde çarşamba günü ile karşılaşacak İngiliz ekibi , kamp kadrosunu açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Marcus Rashford'un kırmızı kart cezası, Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro'nun ise sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığı kaydedildi.

A Grubu'nda 5. hafta maçları öncesi Bayern Münih 12 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kopenhag ve Galatasaray'ın 4'er, son sıradaki Manchester United'ın 3 puanı bulunuyor.

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