Manchester United-Manchester City FA Cup final maçı ne zaman?

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester derbisi yaşanacak ve Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İşte, Manchester United-Manchester City FA Cup final maçı tarihi...



2024 FA CUP FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Manchester derbisine sahne olacak FA Cup final maçı, 25 Mayıs'ta oynanacak.



YARI FİNAL MAÇLARINDAN NOTLAR



Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Manchester United, 23. dakikada McTominay ve 45+1. dakikada Harry Maguire'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 58. dakikasında Bruno Fernandes, Manchester United'ı 3-0 öne geçirdi.



Coventry City, 71. dakikada Ellis Simms, 79. dakikada Callum O'Hare, 90+5. dakikada penaltıdan Haji Wright'ın golleriyle 3-3 eşitliği yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı.



Uzatmalarda gol olmazken penaltı atışları sonunda Manchester United, maçı 4-2 kazandı ve finale yükseldi.



Manchester City de dün Chelsea'i 1-0 yenerek finale çıkmıştı.