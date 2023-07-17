Manchester United, Marcus Rashford ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Manchester United, 26 yaşındaki hücum oyuncusu Marcus Rashford ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor



Athletic'in haberine göre, Manchester United'ın 2024'te sözleşmesi sona erecek olan Marcus Rashford ile 2028 yılına kadar 5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştığı kaydedildi.



Ayrıca Rashford'ın, İngiltere ve Avrupa'daki diğer takımlardan daha kazançlı teklifler almış olmasına rağmen, Premier Lig kariyerini sürdürmek ve büyük başarılar kazanmayı hayal ettiği Manchester United'da kalmayı tercih ettiği aktarıldı.



Rashford, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 56 resmi maça çıktı. Bu mücaedelelerde 30 gol atıp 11 asist kaydetti.

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