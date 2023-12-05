Manchester United'da soğuk rüzgar: Erik ten Hag güven kaybetti

Manchester United'ın soyunma odasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Manchester Evening News'e göre, Manchester ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag'ın soyunma odasında oyuncuların ve bazı personellerin güvenini kaybettiği ikili ilişkilerde durumun çok kötü olduğu kaydedildi.

Öte yandan Antony, Wout Weghorst ve Mason Mount'un sorgulanan transferler arasında yer aldığı belirtildi.

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 21 maça çıkan Hollandalı çalıştırıcı 10 maçtan galibiyet 1 maçtan beraberlik alırken, 10 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Hag, United ile bu sezon çıktığı mücadelelerden maç başına 1.48 puan ortalaması yakaladı.

Ligde 7. sırada bulunan Manchester United, Galatasaray'ın da mücadele ettiği A grubunda son 4 puanla son sırada yer alıyor.