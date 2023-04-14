Manchester United'ın kabus gecesi!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İngiltere temsilcisi Manchester United, İspanyol takımı Sevilla'yı konuk etti. Old Trafford Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere sona erdi.



Ev sahibi takım 14 ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer'in attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Sevilla'ya beraberliği getiren goller ise Manchester Unitedlı futbolculardan geldi. 84. dakikada Tyrell Malacia, 90+2'de ise Harry Maguire kendi kalelerine attıkları gollerle maçın 2-2 sona ermesine sebep oldular.



Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.