Manisa FK, 9 maç sonra Altay karşısında güldü: 3-0

1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan Manisa FK düşme potasında yer alan Altay'ı evinde 3-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Manisa FK, 12'nci dakikada Lima'nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Manisa FK, 46'ncı dakikada bir kez daha penaltı kazandı ancak ilk golü atan Lima bu kez penaltıdan yararlanamadı. Ataklarını sıklaştıran Manisa ekibi 78'inci dakikada Ayberk'in golüyle farkı ikiye çıkarırken, son sözü 90+3'te Tabla söyledi. Konuk Altay'da ise 90'ıncı dakikada Murat Berkan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Manisa Futbol Kulübü puanını 17'ye çıkarıp alt sıralardan uzaklaştı. Altay ise üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp son sırada kaldı.



10’uncu dakikada Diallo’nun uzun pasında ceza alanı sağ iç çaprazında topla buluşan Ayberk, Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Gürcan Hasova, penaltı noktasını gösterdi.



12’nci dakikada topun başına geçen Lima penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-0.



46’ncı dakikada santranın ardından Manisa FK, baskısında ceza sahası sol çaprazında Diallo, kaleci Eren’in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Gürcan Hasova 2’nci kez penaltı noktasını gösterdi. Lima’nın penaltı şutunu kaleci Eren kurtardı.



78’inci dakikada Manisa FK’nın kazandığı serbest vuruşta Kerim’in arka direğe ortaladığı topa yükselen Ayberk, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.



90+2’nci dakiakda rakibin hatasında sol çaprazda topla buluşan Tabla, ceza sahası içine sokularak arka direğe şutunu çekti, top filelere gitti: 3-0.