Manisa FK için ipler yine gerildi

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan’ın yaşadıkları tesis krizi nedeniyle, "Kulübün adını Rize Fındıklıspor yaparım Manisa’dan çekilirim" sözlerinin sorulması üzerine Başkan Emre Hasgör, "Futbolun içinden geldiğim için bu sorular çok normal ama bir amatör spor kulüp başkanıyım. Çocuklara, gençlere hizmet eden bir kulüp başkanıyım ama aynı zamanda da çok iyi bir Manisaspor başkanıyım. Bunlar çok komik açıklamalar. Aslında bunlar 15 yıllık ürünün cevapları. Fındıklıspor da yaparlar, Polatlıspor da yaparlar. 1994 yılında rahmetli Adil Aygül tarafından kurulan kulübün futbol takımının geldiği durumlar hepimizin içini acıtıyor" dedi.



"Orada bir cümle daha gördüm dikkate almıyorum ama Manisaspor’la ilgili bir cümle" diyen Emre Hasgör, "Manisaspor benim için çok değerli. Bugüne kadar sportif nezaketi sağlayarak devam etmeye çalışıyordum ama çok da sportif nezaketin sağlanacağı bir durum değil. Aslında bu konuşmaların başı bir önceki dönem belediye başkanı demeye bile utandığım biri, Manisaspor’u bu hale getiren, bana dediğini düşünüyorum. Bunun başı, var 15 senedir bu işleri dizayn edenler var. 15 sene başka düzen oluşturmuş ve sportif düzen dışına çıkmışlar. Manisaspor’u öyle kendini bilmezlere yedirmem" diye konuştu.