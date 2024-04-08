Manisa FK'nın genç futbolcularına milli davet

Türkiye U16 Milli Takımı'nın 17-23 Nisan tarihleri arasında Bursa'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Manisa Futbol Kulübü Akademisi'nden genç futbolcular Osman Kahraman, Ada İbik ve Yunus Emre Yüce aday kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.



Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da, Bursa’da toplanacak.



Manisa FK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Manisa'mızı ve Manisa Futbol Kulübü'müzü Ay-yıldızlı formayla temsil edecek olan genç futbolcularımız Osman Kahraman, Ada İbik ve Yunus Emre Yüce'ye başarılar diliyoruz" denildi.