Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor | Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan mücadele Karadeniz ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Abdullah Avcı'nın ekibine final için beraberlik yetiyor. Ev sahibi ekibin tur için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var.

İstanbul temsilcisinin normal süre ve uzatma bölümünde tek farklı galibiyet elde etmesi durumunda finale çıkan ekibi penaltı vuruşları belirleyecek.

Saat 20.30'da başlayacak ve Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.