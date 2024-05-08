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Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor | Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor | Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya: Muhtemel 11'ler

'nda son finalist belli oluyor. 

İki takım arasında Trabzon'da oynanan mücadele Karadeniz ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Abdullah Avcı'nın ekibine final için beraberlik yetiyor. Ev sahibi ekibin tur için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var.

İstanbul temsilcisinin normal süre ve uzatma bölümünde tek farklı galibiyet elde etmesi durumunda finale çıkan ekibi penaltı vuruşları belirleyecek.

Saat 20.30'da başlayacak ve Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Koray Günter, Ceccherini, Levent, Rohden, Feghouli, Eysseric, Emre Mor, Mendes, Markao

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Pepe, Bardhi, Onuachu

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