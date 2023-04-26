Mario Balotelli'den Mourinho itirafı

Kariyerine İsviçre'de devam eden ve bir dönem Adana Demirspor'un formasını giyen İtalyan yıldız Mario Balotelli, eski hocası Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.



Balotelli, Jose Mourinho'nun uğraşılması kolay bir adam olmadığını aktararak bir keresinde onun tarafından otobüsünden atıldığını söyledi.



"MOURINHO BENİ OTOBÜSTEN ATTI"



Balotelli, İtalya'da katıldığı bir podcast'e yaptığı açıklamada Mourinho'nun kendisini bir deplasman yolculuğu sırasında yol kenarında bıraktığını şu cümlelerle anlattı "Mou da benim gibi başa çıkması kolay bir adam değil. Catania deplasmanına giderken, bizi havaalanına götüren otobüste tartışmıştık. Beni otobüsten indirdi ve eve arabayla dönmek zorunda kaldım." dedi.



Hatalarının farkında olduğunu söyleyen Balotelli, "Hatalar yaptığımı biliyorum ama dikkatlerin hep benim üzerimde olduğu da bir gerçek. Kendi karakterimin, gençken bir dahi olmamın, İtalya kadrosundaki ilk siyahi oyuncu olmamın da insanların sürekli saha dışında yaptıklarımdan bahsetmesine katkıda bulunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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