Trabzonspor'da Trezeguet'nin kaçıracağı maçlar belli oldu

Trabzonspor'un yıldızı Trezeguet'nin Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklanmıştı.

Mısırlı futbolcunun ligin bitimine 3 hafta kala kupada Fatih Karagümrük, ligde ise İstanbulspor maçlarını kaçıracağı aktarıldı.

Süper Lig'in son 2 haftasında ise Başakşehir ve Ankaragücü ile oynayacak Trabzonspor'da 29 yaşındaki futbolcunun durumunun şüpheli olduğu kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre, bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi durumunda Trezeguet'nin sahada olabileceği iddia edildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın son iki maçta yıldız oyuncusunu riske etmek istemediği ve sağlık ekibinden finale hazırlanmasını talep ettiği belirtildi.