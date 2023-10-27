Mauro Icardi Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırabilir

Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına iğneyle çıkan Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında riske edilmeyecek.



Arjantinli yıldız, Süper Lig’in 10. haftasında yarın Rize ile oynanacak maçta oynatılmayıp dinlendirilecek.



11. HAFTADA DA OYNAMAYABİLİR



Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan ve 15 gol, 2 asistle oynayan Icardi, sarı kırmızılıların 11. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede de yer almayabilir.



Tedavisi başlayan 30 yaşındaki yıldızı Kasımpaşa maçı akıbeti bu süreçte tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak.



Teknik Direktör Okan Buruk’un Icardi’nin yokluğunda Barış Alper Yılmaz’a şans vermesi bekleniyor.



DOKTORU KONUŞMUŞTU



Derbinin ardından çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilen Icardi’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçı için nasıl bir fedakarlık yaptığı Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce’nin açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı. İnce, “Icardi’nin sakatlığı oldukça çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp Bayern Münih maçında mücadele etti” diye konuşmuştu.

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