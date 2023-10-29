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Mauro Icardi’den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini paylaşan Icardi, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" notunu yazdı.

Mauro Icardi’den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı

’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyeti'n 100. yılını kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kapsamında Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi de kutlama mesajı paylaştı.

30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal ’ün de bulunduğu bir görseli 'Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun' notuyla yazdı.

Mauro Icardi’den Cumhuriyet'in 100. yılı paylaşımı - 1

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