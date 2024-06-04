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Mauro Icardi'den Erden Timur için veda paylaşımı: "Geri döneceksin"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilliği görevinden ayrılan Erden Timur için veda mesajı yayımladı. Icardi, "Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'den Erden Timur için veda paylaşımı: "Geri döneceksin"

Sportif A.Ş Başkanvekili , görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Arjantinli yıldız futbolcu Icardi, sosyal medya hesabından Timur için veda paylaşımı yaptı.

Icardi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, oldu diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur istifa etti

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