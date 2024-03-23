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Mbappe: O güne kadar her şeyin çözüleceğini düşünüyorum

Paris Saint Germain'deki geleceği merak edilen Kylian Mbappe, "Avrupa Futbol Şampiyonası dönemi geldiğinde milli takıma odaklanacağım. O güne kadar geleceğimle ilgili her şeyin çözüleceğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Mbappe: O güne kadar her şeyin çözüleceğini düşünüyorum

Fransa'nın Almanya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takımın yıldız ismi , geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mbappe, henüz hiçbir şeyin netleşmediğini ve Avrupa Şampiyonası'ndan önce durumunun belli olacağını ifade etti.

Geleceğine ilişkin Mbappe, "Hiçbir şey açıklamadım çünkü açıklayabileceğim bir şey yok. Duyuracağım bir şey olduğunda her şeyi açıklayacağım. Bunu hiçbir zaman saklamadım. Sezonun son bölümündeyiz ve 3 kupayı kazanma ihtimalimiz var. Bu çok daha önemli ve şu anda buna odaklandık." dedi.

"O GÜNE KADAR HER ŞEYİN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mbappe, "Avrupa Futbol Şampiyonası dönemi geldiğinde milli takıma odaklanacağım. O güne kadar geleceğimle ilgili her şeyin çözüleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bu sezon takımında 38 gol kaydeden Mbappe, 8 asist katkısı da yaptı.

Mbappe: O güne kadar her şeyin çözüleceğini düşünüyorum - 1
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