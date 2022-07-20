Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 37. maçına çıkacak

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yla karşı karşı gelecek.

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.



Söz konusu müsabakalarda 39 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 63 gole engel olamadı.

İSRAİL TAKIMIYLA İLK KEZ

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında ilk kez bir İsrail takımıyla mücadele edecek.



Turuncu-lacivertli ekip daha önce Hollanda, Hırvatistan, Ukrayna, Belçika, İspanya, Yunanistan, Danimarka, Avusturya, Almanya, İtalya, Portekiz, İngiltere ve Fransa ekipleriyle karşı karşıya gelmişti.



EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA İLK SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da ilk kez boy gösterecek.



Turuncu-lacivertli ekip daha önce teknik direktörler Abdullah Avcı ve Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.



SAHASINDA 19. MAÇ

İstanbul ekibi, Maccabi Netanya mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 19. iç saha maçını oynayacak.



Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 18 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 18 maçta 20 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.



EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Medipol Başakşehir Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu, Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.



Visca'yı, 5 gol kaydeden İrfan Can Kahveci, 3'er kez fileleri havalandıran Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2 defa gol sevinci yaşayan Marcio Mossoro takip etti.



Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 9 golüne ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.



AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ



Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.



UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.



Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.



Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.



Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.



İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.



İrfan Can Kahveci, beşinci maçta Leipzig ile oynanan maçta attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.



Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya mücadelesiyle de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkacak.

