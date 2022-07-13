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Medipol Başakşehir'den Mesut Özil göndermesi

Yollarını Fenerbahçe ile ayıran Mesut Özil için Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir göndermeli bir sosyal medya mesajı paylaştı. Paylaşımda Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında, Özil hakkında söylediği sözlere yer verildi.

Haberler - ntv.com.tr 13.07.2022 - 16:30

Medipol Başakşehir'den Mesut Özil göndermesi

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Süper Lig ekibi , ile yollarını ayıran için göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mesut Özil'in transfer olacağı takım gizemini korurken, Medipol Başakşehir'den, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Bind Gazetesin'e Mesut Özil için söylediği cümleye yer verilen bir paylaşım geldi.

Gümüşdağ verdiği röportajda "Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız" demişti.

Oyuncu'nun menajeri Erkut Söğüt ise Mesut Özil ile Medipol Başakşehir'in ve başka takımların ilgilendiğini doğrulamıştı.

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