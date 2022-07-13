Medipol Başakşehir'den Mesut Özil göndermesi

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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil için göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Mesut Özil'in transfer olacağı takım gizemini korurken, Medipol Başakşehir'den, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında Bind Gazetesin'e Mesut Özil için söylediği cümleye yer verilen bir paylaşım geldi.

Gümüşdağ verdiği röportajda "Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız" demişti.

Oyuncu'nun menajeri Erkut Söğüt ise Mesut Özil ile Medipol Başakşehir'in ve başka takımların ilgilendiğini doğrulamıştı.

"...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."



Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/vAtR8oGzwP — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022

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