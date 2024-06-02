MEDUZA, OneRepublic ve Leony EURO 2024'ün resmi şarkısı Fire'ı seslendirdi

İtalyan elektronik müzik grubu MEDUZA, ABD'li alternatif rock müzik grubu OneRepublic ve Alman şarkıcı Leony, EURO 2024 resmi şarkısını seslendirmek için bir araya geldi.



OneRepublic'ten Ryan Tedder tarafından yazılan ve yapımcılığını MEDUZA'nın üstlendiği şarkı, İtalyan grubun sevilen marş benzeri house müzik türünü, OneRepublic'in güçlü ses manzaralarını ve Leony'nin pop uzmanlığını, hem futbol hem de müzik hayranlarının coşku ve ruhunu temsil eden bir parçada birleştiriyor.

EURO 2024 ruhunun turnuva boyunca yankılanmasını sağlayacak "Fire", 10 Mayıs itibarıyla dijital platformlarda yayınlandı.

FİNALDE CANLI PERFORMANS



Dinamik müzikal arka planıyla TV yayınlarına renk katacak turnuvanın resmi şarkısı, müzik ile futbolun birleştirici yanını kullanarak takımların sahaya girişleri ve kupa seremonisi gibi anlarda futbolseverlerin coşkusunu artıracak.



MEDUZA, OneRepublic ve Leony, EURO 2024 final karşılaşması öncesi canlı performans sergileyecek.

Turnuvanın kapanış töreni, Berlin Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçı öncesinde gerçekleştirilecek.



FIRE ŞARKISI