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Mehmet Büyükekşi açıkladı: Yabancı kuralı 9+2 mi olacak?

Trendyol Süper Lig'de yabancı kuralının revize edileceği iddiaları sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi iddialara açıklık getirerek yalanladı.

Mehmet Büyükekşi açıkladı: Yabancı kuralı 9+2 mi olacak?

, yeni sezon öncesi 2023-24 sezonunda 8+3 kuralının geçerli olacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından sosyal medyada bu kuralın 9+2 olacak şekilde tekrardan bir düzenlemeye uğrayacağı öne sürüldü.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların artmasının ardından konuyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi.

Sabah Gazetesine konuşan Büyükekşi 9+2 iddialarını yalanlayarak "kesinlikle öyle bir durum yok" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'İN 2023-2024 SEZONUNDA YABANCI KURALI NASIL OLACAK?

TFF'nin geçtiğimiz aylarda Trendyol 'in yeni sezonunda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili açıklamasına göre, 2023-2024 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, sahada en fazla 8 yabancı futbolcuyla müsabakaya devam edebilecek ve A takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu kaydedebilecekler.

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