Mehmet Büyükekşi'den erken seçim ve adaylık açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da yapılacak seçimlere dair Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, TFF seçimlerinin erken yapılması taleplerine karşılık, "18 Temmuz'a kadar görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi'nin yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;

"SADECE 3-5 KULÜP ERKEN SEÇİM İSTİYOR"

"130 imza lazım ama 80’e ancak geldiler. Süper Lig’de 12 kulüp kesinlikle imza vermeyecek. Azınlıkta olan 3-5 kulüp sadece kendi çıkarlarını düşünerek erken seçim istiyor, ondan sonra da bunun adına Türk futbolu diyorlar. Zaten bu saatten sonra toplasalar da kanun gereği seçimi ancak 10-12 Temmuz tarihine ancak aldırabilirler."

"SİZİN DERDİNİZ NE?"

"Ben 2 Temmuz’da görev başladım. Naklen yayın, harcama limiti, yabancı sayısı belli değildi, MHK ve diğer kurullar da yoktu. 12 Temmuz’a kadar hepsini bitirdim. Halbuki şu anda yabancı kuralı, naklen yayın belli, harcama limiti 10 Haziran’da açıklanacak. MHK ve diğer kurullar da 4 yıllığına seçildi. Onlar istifa etmediği sürece kalabilirler. Peki ‘Sizin derdiniz ne’ diyorum, cevap yok. Ben de diyorum ki, kardeşim sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?"

"ÖNCE KULÜPLERİN BENİ İSTEMESİ LAZIM"

"‘Gelin seçim yapalım’ dedik. Biz aday değiliz, aday değil de değiliz! Mayıs sonu gelsin aday olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Ben istenmediğim yerde durmam. Niye durayım ki! Benim ihtiyacım da yok. Ama önce kulüplerin beni istemesi lazım. Bunu şu anda birçok başkan söylüyor. ‘İmza verdim ama oyumun fotoğrafını çekeceğim, sana oy vereceğim’ diyen başkanlar var."



"KİŞİSEL HIRSLAR İÇİN BU İŞİ RİSKE ATAMAYIZ"



"EURO 2024'te Büyükekşi mi oynayacak ki, seçimi öne almıyor diyorlar. Büyükekşi oynamayacak ama Montella'yı Büyükekşi getirdi. Sorumluluk bizde. Şu anda milli takımın başında Hamit Altıntop ve Mustafa Eröğüt var. Seçim öne alınırsa milli futbolcular, belki de hiç tanımadıkları biriyle EURO 2024'e gidecek. 3-5 kişinin hırsları için bu işi riske atamayız."



"OMUZ OMUZA'DA TAHHÜTLER YÜZDE 70 GERÇEKLEŞTİ"

TFF'nin 6 Şubat depremlerinden sonra başlattığı Omuz Omuza kampanyasının sonuçları hakkında bilgi veren Büyükekşi, "Taahhütte bulunanların yüzde 70'i sozunu tuttu. Bir kişi var, 3 bin konteyner sözü vermişti, tutmadı. Şimdi utanmadan TFF Başkanlığı'na aday oldu. 25 bin kişiye geçici barınma imkanı sağladık. 6-7 Nisan'da deprem bölgesine gidip 4 bin 500 konteynere 2'şer bin liralık erzak kartı dağıttık." dedi.

"EN KÖTÜ FEDERASYON OLDUK"

4 kulüp 3-5-7 milyon dolar harcayıp sosyal medyada algı operasyonu yapıyor. Onlara; "Hakemleri bir kenara bırakın, bir ynalış işimizi söyleyin" dedim. Söyleyemediler. Varsa yoksa hakem. En kötü TFF böyle oldu.