NTV.COM.TR’ye geri dön

Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinde ilk imzasını attı

Romanya Ligi ekibi Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Mehmet Topal'ın getirildiğini açıkladı.

Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinde ilk imzasını attı

Mehmet Topal teknik direktörlük kariyerine Romanya'da başlıyor.  

Romanya Ligi ekibi Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdiğini duyurdu.

Topal'ın 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklanırken, 9 Haziran Pazar günü takımla tanışmak için Ploiesti'ye hareket edeceği belirtildi.

TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

Öte yandan Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’de beraber çalışacağı yardımcılarını da seçerek ekibini oluşturdu. Topal’ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Romen antrenör yer alacak. 6 kişilik ekip, cuma günü Romanya’da olacak.

Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye’ye 2 tane sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal’ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da yer alıyor.

Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinde ilk imzasını attı - 1

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...