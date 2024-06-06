Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinde ilk imzasını attı

Mehmet Topal teknik direktörlük kariyerine Romanya'da başlıyor.

Romanya Ligi ekibi Petrolul Ploieşti, teknik direktörlük görevine Mehmet Topal'ı getirdiğini duyurdu.

Topal'ın 2+1 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklanırken, 9 Haziran Pazar günü takımla tanışmak için Ploiesti'ye hareket edeceği belirtildi.

TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU



Öte yandan Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti’de beraber çalışacağı yardımcılarını da seçerek ekibini oluşturdu. Topal’ın ekibinde 4 Türk ve 2 de Romen antrenör yer alacak. 6 kişilik ekip, cuma günü Romanya’da olacak.



Sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Romanya ekibi ayrıca Türkiye’ye 2 tane sezon öncesi kamp programı planlıyor. Mehmet Topal’ın transfer listesinde Türkiye liginde forma giyen oyuncular da yer alıyor.