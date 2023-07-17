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Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında? İşte Melissa Vargas'ın biyografisi

Fenerbahçe Opet'in Türk vatandaşlığına geçen Küba asıllı yıldız oyuncusu Melissa Vargas, A Milli Takımı'da da forma giyiyor. Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Vargas, milli takımda oynamak için gerekli bekleme süresini tamamlamıştı. Peki, Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında?

Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında? İşte Melissa Vargas'ın biyografisi

FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Takımı, şampiyon oldu. Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi. İşte, Melissa Vargas'ın biyografisi...

MELİSSA VARGAS ?

Tam Melissa Teressa Vargas Abreu olan genç oyuncu 16 Ekim 1999'da Küba'da dünyaya geldi. Küba asıllı Türk millî voleybolcu, lisede Cienfuegos Cuba takımıyla antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

Vargas, 12 yaşında Küba alt yaş millî takımlarında oynamaya başladı. 2016-17 sezonunda Agel Prostejov takımına transfer olan oyuncu, 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe'ye dahil oldu.

2021 yılında Türk vatandaşlığı alan Vargas'a, 9 Nisan'daki bir törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kimlik verildi.

Türk vatandaşlığına geçmesiyle Melissa olan ilk adını Türkçeleştirerek Melisa olarak değiştirdi.

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