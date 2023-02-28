Messi, Neymar ve Mbappe 3'lüsü bozuluyor

Paris Saint-Germain'in sahibi Nasser Al Khelaifi yaz transfer döneminde kulübün maaş yükünü yüzde 30 civarında azaltmayı planlıyor.

Bu doğrutulda Paris ekibi; Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe 3'lüsünü bozmaya hazırlanıyor.



İngiliz basınından The Times'ın haberine göre, PSG 2021-22 sezonu için Finansal Fair Play kurallarını karşılayamadığı için UEFA'nın Kulüp Mali Kontrol Kurulu ile üç yıllık bir uzlaşma anlaşması imzaladı.

Sözleşme gereği Fransa temsilcisi, 2025-26 sezonuna kadar anlaşılan finansal hedefleri tamamlamak zorunda aksi takdirde Avrupa kupalarından men ve transfer yasağı gibi yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilir.

KATARLI PATRONLAR HAREKETE GEÇTİ

Finansal Fair Play'i karşılamak adına harekete geçen PSG'nin Katarlı patronları, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe 3'lüsünü bozmak zorunda kalacak.

Sezon sonu ayrılacak isim henüz netlik kazanmamışken yıldız oyuncular için masada birçok seçenek bulunuyor.



Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sona erecek ve henüz Paris ekibiyle yeni bir anlaşma sağlamadı. Arjantinli yıldızın seçenekleri arasında eski kulübü Barcelona, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami ve çocukluk kulübü Newell's Old Boys bulunuyor.

Paris ekibi, Lionel Messi'ye yıllık 31 milyon sterlin değerinde bir maaş veriyor ve olasık bir ayrılığı kararını kabullenebilir.



LUIS CAMPOS GÖREVLENDİRİLDİ

Bir diğer süperstar Neymar'ın sözleşmesi ise 2027'de sonlanacak olmasına rağmen Brezilyalı yıldızın takımda geleceği belirsiz gözüküyor.

Fransız kaynaklar, PSG'nin Sportif Direktör Luis Campos'u kariyerinde çok fazla sakatlık yaşayan ve beklenen etkiyi gösteremeyen 31 yaşındaki oyuncu için yeni bir kulüp bulmakla görevlendirdiğini iddia ediyor.

PSG, Neymar'a haftalık 600 bin sterlin değerinde bir ödeme yapıyor. Neymar'ın takımdan ayrılması büyük bir maaş yükünden kurtaracak.



Yaz transfer döneminde ayrılmasına karşı çıkılmayacak bir diğer isim ise Kylian Mbappe oldu. PSG, Mbappe ile yenilediği sözleşme detaylarını kamuoyuna bildirmedi.

Fransız yıldızın yüksek bir meblağda maaş aldığı tahmin ediliyor. İspanyol temsilcisinin oyuncuya ilgisi olduğu bilinirken yaz transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.