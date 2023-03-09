Messi ve Mbappe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.



İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.



İkinci devrede daha iyi organize olan Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.



Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.



MİLAN'A TUR İÇİN BERABERLİK YETTİ



Diğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı.

Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.﻿ Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan, iki takım kafilesini taşıyan otobüslerin stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, 10 dakika gecikmeyle başladı.