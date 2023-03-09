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Messi ve Mbappe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldızların forma giydiği Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenerek turnuvaya veda etti.  Bayern Münih, son 12 sezonda 11 kez çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Messi ve Mbappe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda

UEFA 'nde Bayern Münih ile çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.

Messi ve Mbappe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 1

Fransa'nın Paris Saint-Germain () takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.

İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci devrede daha iyi organize olan Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Messi ve Mbappe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 2

Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.

MİLAN'A TUR İÇİN BERABERLİK YETTİ

Diğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi ile 0-0 berabere kaldı.

Messi ve Mbappe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 3

Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.﻿ Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Messi ve Mbappe'den Şampiyonlar Ligi'ne veda - 4

Öte yandan, iki takım kafilesini taşıyan otobüslerin stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, 10 dakika gecikmeyle başladı.

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