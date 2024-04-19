Mesut Özil'den Arda Güler açıklaması: "Sabırlı olması gerekiyor"

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için bir dönem başkent ekibinde forma giyen Mesut Özil açıklamlarda bulundu.

Mesut Marca'ya yaptığı açıklamada, Eflatun-beyazlılarda çok sık forma şansı bulamayan 18 yaşındaki yıldızın sabırlı olması gerektiğini ifade etti.

Mesut Özil'in genç futbolcu için yaptığı açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"SABIRLI OLMASI GEREKİYOR"



"Sabırlı olması gerekiyor. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç Her antrenmanda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Önünde dünya standartlarında oyuncular var."

ODEGAARD ÖRNEĞİ

"Real Madrid'de güzel bir hikaye yazabileceğine eminim. Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama zamanı var. Eğer olmazsa Odegaard gibi bir örnek var. Gençken oynamadığı için herkes onu eleştirdi ama birkaç yıl sonra Arsenal gibi bir başka büyük Avrupa kulübünün lideri oldu.

Arda Güler Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre aldı. Genç yıldız bu süre zarfında 1 gollük katkı sağladı.