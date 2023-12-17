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Mesut Özil'den Leonardo DiCaprio'ya sert yanıt

Bir dönem Arsenal'in yıldız isimlerinden biri olan Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giyen Mesut Özil, Leonardo DiCaprio'nun "Arsenal Nedir?" sorusuna sert bir yanıt verdi.

Mesut Özil'den Leonardo DiCaprio'ya sert yanıt

'in eski yıldızı , Hollywood'un süperstarı Leonardo DiCaprio'nun eski kulübü hakkında yaptığı bir yorumz sert cevap verdi.

49 yaşındaki aktöre futbolu takip etmediğini belirtmek için "Arsenal nedir?" sorusunu sordu.

X yani eski adı Twitter'da Film Updates sayfasının paylaştığı bu gönderiyi alıntılayan Mesut Özil ise "Arsenal Kulübü 25 yıldan daha eski... öyleyse o neden bilsin?" ifadelerini kullandı.

Özil, DiCaprio'nun eski sevgililerinin sürekli 25 yaşında olmasına vurgu yaparak bu mesajı yayınladı ve bu cevap sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Arsenal'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Özil, bu yılın başlarında 34 yaşında futbolu bıraktı.

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