Mesut Özil'den Harry Maguire'a destek

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Manchester United'ın stoperi Harry Maguire'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdi. Özil, ''Futbol hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi olamaz'' ifadelerini kullandı.

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 16:08

Mesut Özil'den Harry Maguire'a destek

'ın 2019 yılında 85 milyon euroya transfer ettiği Harry Maguire eleştirilerin hedefinde. Takımının aldığı kötü sonuçlarla ve oynadığı futbolla gündemden düşmeyen İngiliz futbolcu Maguire, son olarak sosyal medya hesabından tehditler aldığını açıkladı. 

Maguire, evine saldırı düzenleneceğine dair tehditleri polise bildirdiğini söyledi. 

İngiliz polisi, yıldız futbolcunun nişanlısı Ferny Hawkins ve iki kızıyla birlikte yaşadığı malikaneyi aramaları için ekip yolladı. Çarşamba günü bomba ihbarı alan ve evi tahliye etmeyen polisler, perşembe günü tedbir amacıyla bomba tespit uzmanı köpeklerle bir arama gerçekleştirdi.

MESUT ÖZİL'DEN DESTEK

'nin bir süredir kadro dışı kalan yıldız futbolcusu , Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire'a destek verdi.

Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ''Sadece Harry Maguire hakkındaki haberleri okuyun ... bu sadece delilik. hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi olamaz. Şok oldum. Bazen futbol insanların içindeki en kötüyü ortaya çıkarır. Umarım ilgililerin hepsi cezalandırılır'' ifadelerini kullandı. 

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