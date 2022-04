Mesut Özil'den Harry Maguire'a destek

Manchester United'ın 2019 yılında 85 milyon euroya transfer ettiği Harry Maguire eleştirilerin hedefinde. Takımının aldığı kötü sonuçlarla ve oynadığı futbolla gündemden düşmeyen İngiliz futbolcu Maguire, son olarak sosyal medya hesabından tehditler aldığını açıkladı.

Maguire, evine saldırı düzenleneceğine dair tehditleri polise bildirdiğini söyledi.

İngiliz polisi, yıldız futbolcunun nişanlısı Ferny Hawkins ve iki kızıyla birlikte yaşadığı malikaneyi aramaları için ekip yolladı. Çarşamba günü bomba ihbarı alan ve evi tahliye etmeyen polisler, perşembe günü tedbir amacıyla bomba tespit uzmanı köpeklerle bir arama gerçekleştirdi.

MESUT ÖZİL'DEN DESTEK

Fenerbahçe'nin bir süredir kadro dışı kalan yıldız futbolcusu Mesut Özil, Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire'a destek verdi.

Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ''Sadece Harry Maguire hakkındaki haberleri okuyun ... bu sadece delilik. Futbol hiçbir zaman bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi olamaz. Şok oldum. Bazen futbol insanların içindeki en kötüyü ortaya çıkarır. Umarım ilgililerin hepsi cezalandırılır'' ifadelerini kullandı.

Just read the news about Harry Maguire ... this is just insane.🤦🏻‍♂️ Football can never ever be that serious to be threatening a player and his family. I'm shocked. Sometimes football brings out the worst in people. Hopefully all people involved get punished.