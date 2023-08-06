Mete Gazoz Dünya Şampiyonu

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Marcus D'Almeida ile karşılaştı.



Milli okçu Mete Gazoz, Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde Eric Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz, altın madalyaya uzandı.

Bu madalya, aynı zamanda Gazoz'un ilk dünya şampiyonluğu oldu.

Şampiyonayı 1’inci tamamlayarak altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz’un dışında 2’nci ve 3’üncüler de madalyalarını aldı.

Kanadalı Eric Peters Gümüş madalyayı kazanırken, Brezilyalı Marcus D'Almeida ise gümüş madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı.

"EN İYİSİYDİM, ŞİMDİ DAHA DA İYİ OLDUM"



Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğunu da elde eden Mete Gazoz, galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz, “Çok da iyi oldu, güzel oldu. Berlin’i çok seviyordum, şimdi daha da çok seviyorum. Anlamı çok büyük benim için. Dün kazandığımız takım kotası bence daha önemli bundan. Ben dün ağlamadım finalim var diye ama ağlamak istemiyorum. Bugün gezegenin en iyi okçusu ben oldum, olmaya da devam edeceğim” dedi.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u yayımladığı mesaj ile tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda, erkekler klasik yay final mücadelesinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu da olarak bizleri gururlandıran Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

OLİMPİYAT KOTASI DA GELDİ



Mete Gazoz, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almaya hak kazandı.



Hyundai Okçuluk Dünya Kupası yarı finalinde zorlu rakibi 🇧🇷Marcus D'Almeida'yı mağlup eden sporcumuz, adını hem finale yazdırdı hem de Paris 2024 kotası elde etti.