Mete Gazoz final müsabakası ne zaman?

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi çeyrek finalinde karşılaştığı Şili’den Ricardo Soto’yu mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Mete Gazoz yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı turnuva dışına itti. İşte, Mete Gazoz final müsabakası hakkında bilgiler...



FİNAL MAÇI NE ZAMAN?



Mete Gazoz final müsabakası şu saat itibarıyla başladı



Final maçına rakip Kanada'dan Eric Peters



YARI FİNAL MAÇINDAN NOTLAR



Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve Marcus D'Almeida karşılaştı.



Milli okçu Mete Gazoz, rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.

