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Mete Gazoz final müsabakası ne zaman?

Mete Gazoz finale adını yazdırdı. Hyundai Okçuluk Dünya Kupası çeyrek finalinde Ricardo Soto'yu 6-2 mağlup eden sporcumuz, adını son 4 isim arasına sokmayı başarmıştı. Yarı final maçında da galip gelen milli yıldız şimdi finalde. Peki, Mete Gazoz final müsabakası ne zaman?

Mete Gazoz final müsabakası ne zaman?

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi çeyrek finalinde karşılaştığı Şili’den Ricardo Soto’yu mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Mete Gazoz yarı finalde Brezilyalı Marcus D'Almeida'yı turnuva dışına itti. İşte, Mete Gazoz final müsabakası hakkında bilgiler...

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Mete Gazoz final müsabakası şu saat itibarıyla başladı

Final maçına rakip Kanada'dan Eric Peters

YARI FİNAL MAÇINDAN NOTLAR

Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve Marcus D'Almeida karşılaştı.

Milli okçu Mete Gazoz, rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi.

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