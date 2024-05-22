Galatasaray'ın eski futbolcularından ve Futbol A Takımı'nda scout uzmanı olarak görev yapan 'Küçük Metin' lakaplı Metin Çekiçler, son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Çekiçler için Kuzguncuk Camisi'nde yapılan cenaze törenine, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Sportif A.Ş. yöneticileri, teknik direktörler Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Arda Turan, eski sporcular, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanları ile spor camiasından birçok isim katıldı.

Merhumun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi