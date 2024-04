Miguel Crespo'dan Fenerbahçe açıklaması: "Geri döneceğim"

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, geleceğiyle ilgili konuştu.

Portekiz basınından Ranescença'ya konuşan Crespo, geleceği hakkında açıklama yaptı.

Miguel Crespo'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

Sezon başında ayrılmak istedim ama sonra takım arkadaşlarımla ve beni her zaman seven İsmail Kartal ile yaptığım konuşmalar sonucunda kulüpte kaldım. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, çok seviyorum, onlar için her zaman her şeyimi verdim. Ocak ayında yabancı sınırından dolayı bir fırsat vardı. İspanya Ligi'ni merak ettiğim ve deneyimlemek istediğim için ve takıma yabancı limiti nedeniyle yardımcı olmak için geldim.

"EŞİM STADYUMA GİTMEYİ ÇOK SEVERDİ"

Türkiye'de açık ara en çok hoşuma giden şey kendi evimizde oynamaktı, bu harikaydı. Tüm arkadaşlarıma ve aileme şunu söyledim: "Buraya gelip görmeniz gerekiyor çünkü bunun ne olduğunu size asla anlatarak açıklayamam." Neyse ki çoğu bunu başardı. Taraftarımız hem beni hem de eşimi büyüledi. Eşim, stadyuma gitmeyi çok severdi.

"AKSİ TAKDİRDE FENERBAHÇE'YE DÖNECEĞİM"

Fenerbahçe ile hala sözleşmem var, Rayo'da kiralık olarak forma giyiyorum. Hırslı bir oyuncuyum, beni tanıyan herkes bilir. Eğer burada kalacaksam, Rayo'nun daha üst sıralar için beni ikna etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir keyifle Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve orada savaşacağım

"TÜRKİYE HARİKA BİR YER"

"Tamamen farklı bir yer. Türkiye'de açık ara en sevdiğim şey evimde oynamaktı, harika bir yer. Çok sevmiştim. Tüm arkadaşlarıma ve aileme "Burayı görmek için gelmelisiniz çünkü size nasıl bir yer olduğunu anlatmanın bir yolu yok, buraya gelmelisiniz" derdim. Neyse ki birçoğu bunu yaptı. Bu farklı bir dünya, beni ve eşimi en çok sevindiren şey de bu oldu. Stadyuma gitmeyi çok severdi."

"BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY MAÇLARI EN GÜZEL YANI"

"Değinmek istediğim bir diğer nokta da buydu. Fenerbahçe'nin en güzel yanı Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı büyük maçlardı. Futbolun en güzel yanı o büyük maçlar."