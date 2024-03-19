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Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman yapılacak?

Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu 57 yaşındaki Mike Tyson yeniden ringlere dönüyor. Ünlü boksör Jake Paul ile boksun efsane ismi Mike Tyson arasındaki maç, bokseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu heyecan dolu müsabakanın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgiler şimdiden merak konusu oldu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman yapılacak?

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman yapılacak?

Mike Tyson-Jake Paul maçına geri sayım başladı. 57 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki maçın tarihi ise netleşti.

Uzun süredir ringlerden uzak duran Mike Tyson, yıllar sonra kendisinden 30 yaş küçük olan Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. İşte, bütün dünyada ilgi ile takip edilecek ve yayınlanacak olan Mike Tyson- Jake Paul maçına dair ayrıntılar...

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak

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