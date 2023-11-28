Milan-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında bu akşam İtalya'nın dev ekibi Milan sahasında, Almanya'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Milan-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MİLAN-BORUSSİA DORTMUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Milan Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 23.00'da başlayacak. Müsabaka EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ



Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao



Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Ozcan; Malen, Fullkrug, Adeyemi