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Milan-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. maçında bu akşam sahasında Borussia Dortmund ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında geride kalan 4 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Milan 5 puan üçüncü sırada yer alıyor. Milan, grup lideri Dortmunda karşısında kaybetmesi halinde gruptaki şansını zora sokacak. Peki, Milan-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

F Grubu 5. hafta maçında bu akşam İtalya'nın dev ekibi sahasında, Almanya'nın güçlü ekiplerinden 'u ağırlayacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Milan-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLAN-BORUSSİA DORTMUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 23.00'da başlayacak. Müsabaka EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Ozcan; Malen, Fullkrug, Adeyemi

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