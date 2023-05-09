Milan-İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan ve İnter kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eski takımı Milan'a karşı mücadele edecek. Peki, Milan-İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?



MİLAN-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü San Siro Stadyumu'nda İnter'i ağırlayacak.



Saat 22.00'da başlayacak olan kritik mücadele TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



DAHA ÖNCE GÜLEN TARAF MİLAN OLMUŞTU



Inter ile Avrupa kupalarında oynadığı dört maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Milan, rakibini daha önce Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasman golü kuralıyla turnuva dışına itti.



İNTER 10 MAÇIN 6'SINDA GOL YEMEDİ



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçın altısında gol yemeyen Inter, Kupa 1 tarihinde bu alanda kendi rekorunu kırdı.



Milan'a Mart 2019'dan bu yana 12 maçta 7 gol atan Inter'in forveti Lautaro Martinez, bu dönemde Milano ekibinin ağlarını en fazla havalandıran isim konumunda.