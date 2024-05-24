Milan'da Pioli dönemi sona erdi: Yeni durağı Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Stefano Pioli, Milan'da görevini tamamlıyor.
Milan Kulübü, 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Pioli'nin ligde oynanacak son hafta maçının ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.
Pioli, 2019'da başına geçtiği Milan ile 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Son hafta maçında yarın küme düşmesi kesinleşen Salernitana'yı ağırlayacak Milan, topladığı 74 puanla Serie A'yı ikinci sırada tamamlamayı garantiledi.
238 MAÇA ÇIKTI
Pioli, Milan'ın teknik direktörü olarak 238 resmi maça çıkmış ve 1.90'lık puan ortalaması elde etmişti.
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