Milan'ı eleyen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Inter ile Milan, Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti.



Inter mücadeleye; "Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko" ilk 11'i ile başladı.



Milan ise sahaya şu 11'le çıktı: "Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Junior Messias, Tonali, Krunic, Rafael Leao, Brahim Diaz ve Giroud."



2-0 sona eren ilk maçın rövanşında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 76'ncı dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Finale yükselen Inter'in rakibi Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

