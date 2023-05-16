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Milan'ı eleyen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı.

Milan'ı eleyen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Inter ile , Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti.

Inter mücadeleye; "Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Dzeko" ilk 11'i ile başladı.

Milan ise sahaya şu 11'le çıktı: "Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Junior Messias, Tonali, Krunic, Rafael Leao, Brahim Diaz ve Giroud."

2-0 sona eren ilk maçın rövanşında ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 76'ncı dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Finale yükselen Inter'in rakibi Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibi olacak.

Milan'ı eleyen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 1

FİNAL ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finaline ise İstanbul ev sahipliği yapacak.

Final mücadelesi 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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