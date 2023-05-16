Milano derbisinde Şampiyonlar Ligi rövanşı: Inter ve Milan final için sahada

"KALİTEYİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR"



Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli ise ilk maçta aldıkları 2-0’lık yenilginin ardından rövanş maçında finale yükselecek bir oyun ortaya koymak istediklerini belirterek, "Bu takımdaki oyuncuların gözleri bana olabilecek en iyi şekilde hazırlandıklarını söylüyor. İlk maça göre çok daha iyisini yapıp, maçı kazanmayı söylüyor. Amacımız kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde finale yükselecek bir skorla kazanmak." ifadelerini kullandı.



Pioli, kimsenin Milan'ın bu noktaya geleceğini düşünmediğini benzer şekilde finale yükselebileceğini de düşünmediğini, kendilerinin ise bunu yapmak istediğini söyledi.



RAKİBİNE KARŞI BU SEZONKİ 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI



İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 4 mücadeleden birini Milan kazanırken, üçünde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı.



Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ligin ikinci yarısında oynanan maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.



Inter, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında geçen hafta Milan'ı 2-0 yenmişti.



Diğer yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni daha önce 7 kez kazanan Milan ile 3 kez bu kupayı müzesine götüren Inter, "Devler Ligi"nde daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.



Bu maçların 2'sini Milan, 1'ini Inter kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.

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