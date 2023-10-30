Milli ara ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig'de milli ara tarihleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle Süper Lig milli araya girecek. Türkiye A Milli Takımı deplasmanda Galler'e konuk olacak ardından ise Almanya ile hazırlık maçı yapacak. Milli takım, son maçında sahamızda Letonya'yı yendikten sonra gruptan çıkmayı garantilemişti. İşte, Süper Lig'de milli ara hakkında bilgiler...



MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, 12 Kasım günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra milli ara başlayacak.



25 Kasım 2023 tarihinden sonra ise 13. hafta maçları oynanacak.



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



Galler-Türkiye maçı 21 Kasım 2023 tarihinde Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.



Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.