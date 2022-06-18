Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı dünya ikincisi oldu

Ayşe Begüm Onbaşı, üst üste ikinci dünya şampiyonasından madalya ile döndü.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Guimaraes kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar finalinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, aldığı 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.

"MADALYAM TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Ayşe Begüm Onbaşı, "Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Madalyam Türk halkına armağan olsun." ifadelerini kullandı.



Türkiye’ye bir büyük başarı daha kazandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Ayşe Begüm, şunları kaydetti:



"Dünyanın en iyi cimnastikçileri arasında mücadele etmek ve dünya ikinciliği elde etmek bizim için çok önemliydi. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Üst üste iki dünya şampiyonasında da madalya kazanmış oldum. Bu büyük başarıyı başta antrenörüm ve ekibim olmak üzere bana her zaman destek olanlara ve tabii ki ülkeme armağan ediyorum."