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Milli eskrimci Doruk Erolçevik’ten epe branşında ilk madalya

İtalya düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe branşında Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa derecesini elde ederek bronz madalya kazandı.

Milli eskrimci Doruk Erolçevik’ten epe branşında ilk madalya

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, 'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Doruk, Macar Mate Balint Antal'ı 15-10, Yunan Nikolaos Passias'ı 15-9, Fransız Noam Duchene'yi de 15-11 yenerek çeyrek finale çıktı.

Bir diğer Fransız sporcu Niklas Astrella'yı 15-6'luk skorla geçerek yarı finalist olan Doruk, Büyük Britanyalı Sameer Rajan Sunder ile yaptığı müsabakayı 14-12 kaybetti ve bronz madalya aldı.

Doruk böylece epede Türk eskrim tarihinin şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.

Milli eskrimci Doruk Erolçevik’ten epe branşında ilk madalya - 1
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