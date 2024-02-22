Milli eskrimci Doruk Erolçevik’ten epe branşında ilk madalya

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen organizasyonda ilk turu bay geçen Doruk, Macar Mate Balint Antal'ı 15-10, Yunan Nikolaos Passias'ı 15-9, Fransız Noam Duchene'yi de 15-11 yenerek çeyrek finale çıktı.



Bir diğer Fransız sporcu Niklas Astrella'yı 15-6'luk skorla geçerek yarı finalist olan Doruk, Büyük Britanyalı Sameer Rajan Sunder ile yaptığı müsabakayı 14-12 kaybetti ve bronz madalya aldı.



Doruk böylece epede Türk eskrim tarihinin Avrupa şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.

Galatasaray, Avrupa'da tur için Sparta Prag karşısında: İlk 11 belli oldu Haberi Görüntüle